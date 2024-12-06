Ahlatcı Çorum FK, 7 Aralık Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 15.hafta maçında konuk olacağı Manisa FK ile tarihinde 6.kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 5 maçta Manisa temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

İLK 3 MAÇI MANİSA FK KAZANDI

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ile ilk kez 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. İki takım, ilk kez 13.hafta Çorum’da karşılaşırken, 17 Kasım 2019’da, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçı konuk takım 2-0 kazandı. Manisa temsilcisine galibiyeti getiren golleri 54.dakikada Nizamettin Çalışkan ve 84.dakikada

Sinan Kurumuş attı.

30.HAFTA MAÇI İPTAL

İki takım arasında, ligin 30.haftasında, Manisa’da oynanması gereken maç, tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri sonlandırması üzerine oynanamadı.

ÇORUM’DA YİNE MANİSA GALİP

Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK, 2020-2021 Sezonunda da 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldular. Taraflar bu kez sezonun 1.haftasında, yine Çorum’da karşılaştılar. 20 Eylül 2020’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı Manisa FK 3-1 kazandı. Aynı zamanda, o sezon hizmete açılan Çorum Şehir Stadyumu’ndaki ilk maç olarak da kayıtlara geçen karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri 9.dakikada Zahid Fındık, 36.dakikada Nizamettin Çalışkan ve 79.dakikada Ümit Kurt atarken, Çorum temsilcisinin tek golü 12.dakikada Eren Tokat’tan geldi.

MANİSA TEK GOLLE KAZANDI

Sezonun 20.haftasında, Manisa’da oynanan ikinci yarı maçında da kazanan taraf yine Manisa FK oldu. 27 Ocak 2021’de, Manisa Mümin Özkasap Stadyumu’nda yapılan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 72.dakikada Okan Eken kaydetti.

İLK PUAN

Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK geçen sezon bu kez Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip oldular. İki takım 10.haftada Manisa’da karşılaşırken, filelerin 4 kez havalandığı maç 2-2 bitti ve Ahlatcı Çorum FK Manisa temsilcisine karşı ilk puanını aldı.

29 Ekim 2023’te, Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK’nın gollerini 44.dakikada Ahmet Sagat ve 90+4’te Murat Yıldırım atarken, Manisa FK’nın golleri 90+1 ve 90+8’de Jetmir Topalli’den geldi.

DÜELLO İLE GELEN GALİBİYET

Ligin 27.haftasında Çorum’da oynanan maçı ise Ahlatcı Çorum FK 4-3 kazanarak rakibine karşı ilk galibiyetini aldı. 16 Mart 2024’te oynanan ve filelerin tam 7 kez havalandığı gol düellosunda Ahlatcı Çorum FK’nın gollerini 21 ve 35.dakikalarda Thomas Verheydt, 47.dakikada Ozan Sol ve 86.dakikada Ahmet Sagat atarken, konuk takımın gollerini 1, 8 ve 88.dakikalarda Sandro Lima kaydetti.