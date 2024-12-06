Mecitözü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlararası Voleybol Turnuvası’nda 11 takımdan 130 sporcu katılım sağladı. Mecitözü İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen ve ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda Mecitözü Devlet Hastanesi şampiyon olmayı başarırken, Atatürk Ortaokulu ikinci, Doğu İlkokulu ise üçüncülüğü elde etti.

Son müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupaları Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Demirer ve protokol üyeleri tarafından verildi.