Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Yurt Lig hızlı satranç müsabakalarında heyecan sona erdi. 2-3 Aralık tarihleri arasında Hayrettin Karaman Kız Yurdu ve Kerebi Gazi Erkek Yurdu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda açık erkeklerde Ferhat Sultan Ekin birinci olurken, Bora Üstün ikinci, Yusuf Bahadır Şahin üçüncü, Şaban Gülmez ise dördüncülüğü elde etti. Açık kızlarda ise birincilik kürsüsüne Merve Yeşilkaya çıktı. Nimet Nur Çamlıbel ikinci olmayı başarırken, Emine Kurt üçüncü, Hatice Memiş ve Melike Uslu ise dördüncülüğü paylaştılar.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.