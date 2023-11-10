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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 12.hafta maçında konuk olacağı Kocaelispor’la tarihinde 13.kez karşılaşacak.

KOCAELİ7-3 ÖNDE

İki takım, bugüne kadar 6’ısı Çorum’da, 6’ısı Kocaeli’de olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 7’isini Kocaelispor, 3’ünü Ahlatcı Çorum FK kazanırken, 2 karşılaşma berabere bitti. Ahlatcı Çorum FK bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

KOCAELİ’DE EŞİTLİK

İki takım arasında, Kocaeli’de oynanan 6 maçta eşitlik var. Genel tablodaki denge, Çorum’da oynanan maçlarda alınan sonuçlara göre Kocaelispor lehine bozuluyor. Kocaeli’de oynanan 6 maçın 2’isini Ahlatcı Çorum FK, 2’isini Kocaelispor kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Çorum FK bu maçlarda attığı 7 gole karşılık 7 gol yedi.