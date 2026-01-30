Arca Çorum FK, 31 Ocak Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 23.hafta maçında konuk edeceği Başkent ekibi Keçiörengücü’ne bugüne kadar oynadığı maçlarda bariz bir üstünlük sağladı.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Keçiörengücü ile tamamı ligde olmak üzere 7 kez karşılaştı. Bu maçların 5’ini Arca Çorum FK, 1’ini Keçiörengücü kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti.

ANKARA’DA 4’TE 4 YAPTI

Arca Çorum FK ile Keçiörengücü arasındaki 7 maçın 4’ü Ankara’da, 3’ü Çorum’da oynandı. Çorum temsilcisi, Ankara’da oynadığı 4 maçı da kazanarak rakibine puan vermezken, tüm kayıplarını Çorum’da yaşadı. Çorum’daki 3 maçın 1’ini kazanan Arca Çorum FK 1’ini kaybederken, 1 karşılaşma da berabere bitti.

İki takım arasında oynanan tam maçlarda karşılıklı gol olurken, Arca Çorum FK’nın 16 golüne Başkent ekibi 12 golle cevap verdi.

2012-13 Sezonunda, 3.Lig 3.Grup’ta başlayan rekabette, Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Ankara’daki maçı Çorum FK 3-2 kazandı.

2023-2024 Sezonunda, Çorum’da oynanan maçı 3-2 kazanan Keçiörengücü, kırmızı-siyahlı takıma karşı tek galibiyetini aldı. Ankara’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK aynı skorla kazandı.

Geçen sezon oynanan iki maçı da 3-2 kazanan Arca Çorum FK, bu sezonun 4.haftasında, Ankara’da oynanan maçta 3 puanı 2-1’lik skorla aldı.