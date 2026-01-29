Çorum Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda amatör spor kulüplerine destek vermeye devam ediyor. Daha önce kulüplere malzeme desteğinde bulunan Çorum Belediyesi bu yıl ise nakdi destekte bulunma kararı aldı. Bunun için dün Çorum Belediyesi tarafından tören düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Karaca, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile yönetim kurulu üyeleri kulüp temsilcileri, sporcular ve sporcu velilileri katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende protokol üyeleri konuşma yaptı. İlk olarak kürsüye ASKF Başkanı Ferhat Arıcı çıktı. Halil İbrahim Aşgın’dan övgüyle bahseden Başkan Arıcı, Çorum Belediyesi’nin her zaman amatör sporun yanında olduğunu belirterek Başkan Aşgın’a teşekkürlerini iletti. Arıcı konuşmasının sonunda ise genç sporcuları Çorum FK’nın Keçiörengücü ile oynayacağı maça davet etti.

Arıcı’nın ardından bir konuşma da Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran yaptı. Demirkıran, Çorum Belediyesi’nin sportif anlamda Türkiye’ye örnek bir çalışma yaptığını ve tesisleşme konusunda büyük katkı verdiğini söyledi. Çorum’da göreve başladıktan sonra şanslı bir il müdürü olduğunu anladığını belirten Demirkıran ‘Belediye sadece alt yapı yol yapmıyor şehrin sanat, kültür ve spor alanında gelişimi için büyük destek veriyor diyerek Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise konuşmasında böyle coşkulu bir ortamda Çorum spor camiası ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çorum’da spor bileşenlerinin uyumlu çalışması sonucunda büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Temur ‘Geçtiğimiz yıl amatör kulüplerimize 2 milyon liralık malzeme desteği verdik. Bu rakamı bu yılda 3 milyon liraya çıkaracağız. Buna birde amatör kulüplerimizin servis ihtiyacı için eklenecek rakam ile amatör kulüplerimize 4 milyon lira destek vereceğiz. Bizlerin sizlerden tek isteği ise başarılı olmanız ve ilimizi ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeniz’ dedi. Temur konuşmasının sonunda salonda bulunan sporculardan başarı için söz almayı da ihmal etmedi.

Protokol konuşmalarının ardından törene katılan çocuklara dağıtılan numaralara çekiliş yapıldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Genel Meclis Başkanı M.Fatih Temur tarafından çekilen kura ile 10 çocuğa Çorum FK forması, 10 çocuğa ise futbol topu hediye edildi.

Daha sonra temsili olarak programa katılan protokol üyeleri tarafından 3 milyon TL’lik çek teslim edildi. Çorum Belediyesi tarafından belirlenen 3 milyon liralık yardım 50 kulübe faaliyet ve lisanslı sporcu sayısına göre belirlenen miktarda dağıtılacağı açıklandı.

‘BELEDİYE OLARAK GENÇLERİMİZE

VERDİĞİMİZ DESTEKLER HELAL OLSUN”

Çorum Belediyesi tarafından amatör spor kulüpleri için düzenlenen nakdi destek töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Gençlere verdiğimiz her türlü desteğimiz helal olsun” dedi.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan Başkan Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Spora ve sporcuya destek olmayı önemsediklerinin de altını çizen Başkan Aşgın, “Biz Çorum Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman gençlerimiz oldu. Biz istiyoruz ki gençlerimiz sağlıklı olsun. Gençlerimizi okullarda, kütüphanelerde, spor salonlarında, bilimde ve teknolojide görmek istiyoruz. Çorum Belediyesi olarak sporla alakalı çok güzel işlere imza attık atmaya da devam edeceğiz. Bugün bu salonda gençlerimizin heyecanlı olduğunu gözlemliyorum. Biz sizleri böyle heyecanlı gördükçe daha çok çalışmak istiyoruz. Sizlere daha iyi fırsatlar ve çalışma ortamları yaratmak istiyoruz. Birlikte bu fırsatları iyi değerlendirerek başarıyla taçlandırmayı hedefliyoruz.

Çorum Belediyesi olarak Türkiye’de en çok asfalt yapan, en çok yol yapan, en fazla altyapı yapan bir şehir olarak nam saldık. Ama biz her zaman dedik ki bu yetmez. Çorum’u spor şehri de yapmalıyız. Kültüre, edebiyata, eğitime de yatırım yapmalıyız. Allah’ımıza hamdolsun bu anlamda da Türkiye’de bir numarayız.

2019 yılında göreve başladığımızda kulüplerimize sadece 67 bin TL malzeme desteğinde bulunduk. Bunu her yıl arttırarak bugünlere geldik. Geçen senede kulüplerimize 3 milyon malzeme desteğinde bulunduk. Bu sene ise malzeme değil nakdi destek verelim kulüplerimiz malzemelerini kendileri alsın dedik. Bugün de kulüplerimize maddi olarak 3 milyon TL nakdi destekte bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu parayı da kulüplerimize adaletli bir şekilde dağıtacağız” dedi.

30 SEMT SAHASINI

HİZMETE SUNACAĞIZ

Aşgın konuşmasının devamında Çorum’a yapılan spor yatırımlarından da bahsederken, gençlere bu yıl hizmete girecek olan tesislerin de müjdesini verdi. Sporun sadece malzeme desteği ile olmadığını belirten Başkan Aşgın, “Altyapı gerekiyor. Tesis gerekiyor. Biz bu şehre 15 bin kişilik stadyum kazandırdık. Yeni Spor Salonu kazandırdık. Nizami sentetik futbol sahaları kazandırdık. Yüzme Salonları, masa tenisi salonları ve birçok tesis kazandırdık. 66 yatak kapasiteli güreş eğitim merkezimiz de hazır. Bu tesisimizi tamamlamak da bizlere nasip oldu.

Yeter mi? Yetmez tabi. Şimdide geçenlerde ihalesini yaptığımız 15 futbol semt sahasını gençlerimizin hizmetine sunacağız. Bir 15 tane de İl Özel İdare kanalı ile mahallelerimize kazandıracağız. Yani toplamda 30 adet semt futbol sahasını bu yıl hizmete sunacağız.

Belediye olarak bu yılki 3 milyon TL’lik nakdi desteğimizin yanı sıra 3 milyon TL’lik de servis desteği sunacağız. Bu zamana kadar Çorum Belediyesi olarak toplamda 6.5 milyon TL destekte bulunmuşuz. Siz gençlerimize helal olsun” şeklinde konuştu.

BELTAŞ, 1.AMATÖR KÜME’YE

YENİDEN İSİM SPONSORU OLDU

Son 2 yıldır 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin isim sponsorluğunu üstlenen BELTAŞ, devam eden 1.Amatör Küme’ye yeniden isim sponsoru oldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, amatör kulüpleri için düzenlenen nakdi destek töreninde yaptığı konuşmada bu yıl için 1.Amatör Küme’ye BELTAŞ olarak yeniden isim sponsoru olduklarını belirtti. Aşgın, “BELTAŞ olarak 1.Amatör Küme Futbol Ligi’ne son 2 yıldır isim sponsoru oluyoruz. İlk senemizde 200 bin TL verdik. Geçen sene ise 300 bin TL verdik. Bu sene ise 400 bin TL vererek isim hakkın bir kez daha alıyoruz” dedi.