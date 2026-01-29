Osmancık’ta düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi. Çorum’u temsil eden tek sporcu olan Muhammed Mahmut Sert 1 altın, 1 bronz olmak üzere 2 madalya kazandı.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda, 17 ili temsilen 18 takımdan 87 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonaya, Osmancık Okçuluk Spor Kulübü adına katılan milli sporcu Muhammed Mahmut Sert, tek erkeklerde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Sert, karışık çiftlerde ise Kayseri Talas Spor Kulübü’nden Tellinur Ateş ile birlikte Türkiye şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Muhammed Mahmut Sert’in, sahada ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla sporun engel tanımadığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden antrenör Barış Boyar, kazandığı başarılandan dolayı Sert’i ve Kayserili partneri Tellinur Ateş’i tebrik etti.

Boyar, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’na, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Spor Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Boyar,

Osmancık’ta badminton sporuna desteklerinden dolayı OSMİAD Başkanı Erdal Kanıtemiz’e ve yönetim kuruluna, iş insanları Hüseyin Cebeci, Yunus Önal, İlhan Topçuoğlu, Mustafa Çatal’a ve Osmancık Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Emrah Tüysüz’e de ayrıca teşekkür etti.