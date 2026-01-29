Türkiye Voleybol Federasyonu, Erkekler 2.Lig Yarı Final Grup Merkezlerini açıkladı. B ve C Grubu maçları Şubat ayında Çorum’da oynanacak.

1.Lig’e yükselecek takımların belirleneceği play-off etabında, 16 takımın mücadele edeceği yarı final maçları Ankara, Çorum ve Zonguldak’ta oynanacak. Takımlar 4’erli 4 gruba ayrılırken, B ve C Grubu maçları Çorum’a verildi.

GALATASARAY DA

ÇORUM’A GELİYOR

B grubunda; İstanbul Sultanbeyli Belediye, Antalya 07 Gazispor, Muş Lalezar ve Konya Büyükşehir Belediye, C grubunda ise, Tokat Belediye, Galatasaray, Isparta Eğirdir 1923 Kadirzade 7K ve Erzurum Spor Lisesi mücadele edecek.

MAÇLAR

11-13 ŞUBAT’TA

Maçlar, Çorum Yeni Spor Salonu’nda, 11-13 Şubat tarihlerinde, tek devreli lig statüsüne göre oynanacak. Maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 1.Lig’e yükselecek takımların belli olacağı final grubunda mücadele etme hakkı kazanacak.

PROGRAM

BELLİ OLDU

Öte yandan, maçların programı da belli oldu. 11 Şubat’ta, saat 11.30’da Sultanbeyli Belediye ile Konya Büyükşehir Belediye, 13.30’da Antalya 07 Gazispor ile de Muş Lalezar, saat 16.00’da Tokat Belediye ile Erzurum Spor Lisesi, 18.00’de ise Galatasaray ile Isparta Eğirdir karşılaşacak.