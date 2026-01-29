Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 23.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK’nın 31 Ocak Cumartesi günü Keçiörengücü ile Çorum Şehir Stadı’nda oynayacağı maçta Şanlıurfa bölgesi üst klasman hakemi Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak. Çorum Saat 16.00’da başlayacak maçta Gültekin’in yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Muhammet Ali Doğan ile Hüseyin Kıvanç Durmaz yapacak. Aydın bölgesinden Hakan Kara ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Ömer Faruk Gültekin, kariyerinde Arca Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Çorum temsilcisi, Gültekin’in yönettiği maçlarda, 2018-2019 Sezonunda, sahasında 3.Lig 3.Grup 9.hafta maçında Bucaspor’u 4-1 yenerken, 2023-2024 Sezonunun 1.Lig 25.haftasında ise Bandırmaspor’la evinde 0-0 berabere kaldı.

Gültekin, Keçiörengücü’nün ise 1 maçını yönetti. Başkent ekibi, geçen sezonun 9.haftasında, İstanbul’da Esenler Erokspor’la 2-2 berabere kaldı.