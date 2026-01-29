1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 3.hafta erteleme maçında lider Mimar Sinanspor, İskilip’te İskilipspor’un konuğu oldu. İskilip İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz 5.dakikasında Fatih Serkan ile 1-0 öne geçen Mimar Sinanspor 8.dakikada Yiğit’in golü ile farkı 2’e çıkardı. 19’da Furkan Çalışır ile farkı 3-0 yapan Yeşil-Siyahlılar soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarının başında Murat Çağlar ile farkı 4’e çıkaran Mimar Sinanspor, kalan sürede oyunun kontrolünü elinde tutarak maçı 4-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 6’da 6 yapan Yeşil-Siyahlılar puanını 18’e çıkarırken, İskilipspor ise 4 puanda kaldı.

SAHA: İskilip İlçe.

HAKEMLER: Nuriye Çınar Bal, Ömür Soytemiz, Y.Emre Yeşil.

İSKİLİPSPOR: Enes Salih, Hasan Mert, Resul, Muhittin, Gökhan, Furkan, Kerem, Arda, Alperen, Lokman, M.Emin.

YEDEKLER: Mert Ali, Bedirhan, Yunus Emre, Yiğit.

MİMAR SİNANSPOR: M.Eren, Metehan, Nurican, Yiğit Emin, Fatih Serkan, Arda, Furkan, Akın, Yunus Emre, Tuğrulhan, Abdulsamet.

YEDEKLER: Deniz, Kerem, Batuhan, Talha, Yusuf Can, A.Kaan, Murat, Emirhan, Doğaç.

GOLLER: Dk.5 Fatih Serkan, Dk.8 Yiğit Emin, Dk.19 Furkan, Dk.55 Murat.