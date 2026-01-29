Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 23.hafta maçında, evinde Keçiörengücü ile oynayacağı kritik maça hazırlanırken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu tüm planları galibiyet üzerine yapıyor. Keçiörengücü maçı öncesinde Arca Çorum FK’nın iç sahadaki başarılı performansı dikkat çekiyor.

EVDE 24 PUAN

Ligin geride kalan 22 haftalık periyodunda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alarak 38 puan toplayan kırmızı-siyahlı takım attığı 34 gole karşılık 23 gol yedi. Arca Çorum FK, 22 maçın 10’unu sahasında oynarken, 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak 24 puan topladı. Çorum ekibi bu maçlarda kaydettiği 19 gole karşılık kalesinde ise sadece 5 gol gördü.

EN İYİ ÜÇ TAKIMDAN BİRİYİZ

Arca Çorum FK, ligde mücadele eden 20 takım arasında, en başarılı 3 iç saha takımından biri olarak da dikkat çekiyor. Amed Sportif Faaliyetler 11 maçta topladığı 29 puanla ligin en başarılı iç saha takımı olurken, 11 maçta 24 puan toplayan Pendikspor ile 10 maçta 24 puan alan Arca Çorum FK ikinciliği paylaşıyor.12 maçta 1 beraberliği bulunan Adana Demirspor 1 puanla en kötü iç saha takımı durumunda.

YENİLGİMİZ BULUNMUYOR

Arca Çorum FK, evinde yenilgi almayan 3 takımdan biri olarak da ön plana çıkıyor. Arca Çorum FK’nın yanı sıra lider Amed Sportif Faaliyetler’le takipçisi Erzurumspor da iç sahada henüz yenilgi almadı.

Arca Çorum FK, sahasındaki galibiyetlerde Amed’i 2-0, Sarıyer’i 2-1, Manisa FK’yı 3-1, Iğdır FK’yı 3-1, Pendikspor’u 2-0, Sakaryaspor’u 2-0, Adana Demirspor’u ise 4-1 yendi.

Çorum ekibi, Vanspor ve Boluspor’la 0-0, Serikspor’la da 1-1 berabere kalarak sahasında sadece 6 puan kaybetti.