Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Cumartesi günü, sahasında Başkent temsilcisi Keçiörengücü ile oynayacağı 22.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı takım dünü de tek idmanla geçirdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde, salonda aktivasyonla başlayan antrenman sahada savunma çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, özellikle son Sarıyer maçında yaşadıkları sorunları gidermeye ve Keçiörengücü’nün hücumdaki etkinliğine önlem içeren bir çalışma yaptırdı.

Savunma çalışmasının ardından Keçiörengücü maçının taktiğini içeren çalışmaya geçildi. Eroğlu, bu çalışma sırasında da, uygulayacakları taktikle ilgili oyuncularına zaman zaman uyarılarda bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman kaleli oyunla sona erdi.

Arca Çorum FK bugün yapacağı idmanla Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.