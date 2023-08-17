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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2.haftanın perdesi yarın Çorum’da açılıyor. İlk haftanın lideri Ahlatcı Çorum FK, Süper Lig’den düştükten sonra 1.Lig’de çıktığı ilk maçta yenilen Giresunspor’u konuk edecek.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1.Lig’deki ilk maçında geçtiğimiz hafta, İstanbul deplasmanında Tuzlaspor’a konuk olan Ahlatcı Çorum FK, Thomas’ın penaltı golleri ve Ferhat Yazgan’ın golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak ilk haftanın lideri olmuştu. Kırmızı-siyahlı takım, ligin 2.haftasında ise bu akşam, Giresunspor’u konuk edecek. Bu sezon ve 1.Lig’de ilk kez taraftarının önünde oynayacak olan Çorum FK’da hedef mutlak galibiyet.

Sezona, sahasında aldığı 1-0’lık Bodrumspor yenilgisiyle başlayan ve transfer tahtası kapalı olan Giresunspor’da, hafta içerisinde altyapıdan 6 futbolcu profesyonel yapılarak kadro genişletildi. Karadeniz ekibinde, Bodrumspor maçında çift sarıdan kırmızı kart gören stoper Kadir Seven cezalı olduğu için Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek. Maç öncesi son antrenmanını dün yapan Ahlatcı Çorum FK’da ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Lider Çorum FK ile henüz puanı bulunmayan Giresunspor arasında bu akşam, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Kocaeli bölgesi A klasman hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Saat 21.00’de başlayacak maçta Güldibi’nin yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Güner Mumcu Taştan ile Ankara bölgesinden Salih Burak Demirel yapacak. Yine Kocaeli bölgesinden Abdulbaki Ayyıldız ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.