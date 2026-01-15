Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu, Türkiye’nin önem taşıyan stratejik ve kalkınma odaklı ikili ve çok taraflı sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Grup, uluslararası araştırma projelerine yönelik destek programlarının değerlendirme ve izleme süreçlerini yürütmenin yanı sıra, çağrı planlaması ve politika önerilerinin oluşturulmasında da etkin rol oynuyor.

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite olarak, öğretim üyesi Prof. Dr. Akif Akgül, TÜBİTAK ARDEB UPAG Danışma Kurulu’na seçilmesinden dolayı kutlanarak başarılarının devamı dilendi.

Muhabir: Haber Merkezi