Eğitim kapsamında bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik doğru gübreleme ve sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ile modern tarım uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Hayvancılık alanında ise büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliğin artırılması, hayvan besleme ve bakım esasları, barınak koşulları, hayvan sağlığı ve refahı, aşılama programları ile hastalıklarla mücadele yöntemleri üreticilere aktarıldı.

Programda ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek çiftçilerin soruları yanıtlandı, uygulamaya yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen eğitim, verimli bir şekilde tamamlandı.

Yetkililer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, bilinçli üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin bilgi düzeyini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Eğitime katılım sağlayan tüm üreticilere teşekkür edilerek, bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi