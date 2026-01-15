Hijyen bilincinin özellikle el temizliğiyle başladığını belirten Afacan, “Doğru temizlik alışkanlıklarının kazanılması, enfeksiyonların yayılımını önlemede en etkili ve en ekonomik yöntemlerin başında gelmektedir” dedi. Eczacıların bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Afacan, eczacıların danışmanlık rolleriyle toplumun her kesimine hijyen konusunda doğru ve bilimsel bilgiyi ulaştıran güvenilir sağlık danışmanları olduğunu ifade etti.

Pandemi süreciyle birlikte hijyenin öneminin bir kez daha net biçimde ortaya çıktığını belirten Afacan, yanlış ve eksik uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyledi. Bu nedenle hijyenle ilgili bilgilerin mutlaka doğru kaynaklardan ve bilimsel temellere dayalı olarak alınması gerektiğinin altını çizdi.

Afacan, “Dünya Hijyen Günü vesilesiyle, toplum sağlığını korumaya yönelik bu bilincin sürekli ve kalıcı hâle gelmesini temenni ediyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR