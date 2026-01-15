Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, ilçede dijital erişimi güçlendirecek “Her Eve İnternet” projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. İsbir, Türk Telekom yetkilileriyle yapılan protokol doğrultusunda Ortaköy genelinde internet altyapı çalışmalarının başlatılacağını belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İsbir, projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu vurgulayarak, “Amacımız, her vatandaşımızın eşit imkânlara sahip olmasını sağlamak. İnternet erişimi günümüzde temel bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Bu doğrultuda ilçemizde her evde internet olmasını hedefliyoruz” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte eğitimden ticarete, kamu hizmetlerinden günlük yaşama kadar birçok alanda vatandaşların önemli kolaylıklar elde edeceğini ifade eden İsbir, “Ortaköy’ümüze hayırlı olsun” temennisinde bulundu.