Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Emirbağ Köyü’nde bulunan gölet, Çorum İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarla yenilenerek daha kapsamlı bir yapıya kavuşturuldu. 2025 Yılı Çorum İl Özel İdaresi Programı kapsamında hayata geçirilen “Mecitözü İlçesi Emirbağ Köyü Derivasyon, Membran Kaplamalı Gölet Onarımı ve Sulama Tesisi Projesi” ile göletin depolama ve sulama kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Proje kapsamında 740 metre uzunluğunda beton kanal derivasyon hattı inşa edilerek gölete düzenli su iletimi sağlandı. Onarım çalışmaları çerçevesinde, 18 bin metreküp depolama hacmine sahip gölet alanına toplam 8 bin 379 metrekare Termoset EPDM esaslı jeomembran ve keçe serilerek gölet tamamen yenilendi.

Çalışmaların devamında ise farklı çap ve ebatlarda toplam 4 bin 440 metre boru döşenerek 91 hektarlık yeni sulama sahası çiftçilerin hizmetine sunuldu. Sulama altyapısının devreye alınmasıyla birlikte bölgede ürün çeşitliliği, kalite ve verimliliğin artırılması hedeflenirken, çiftçilerin gelir düzeyinin ve bölge halkının refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.