Bayram Alayvaz’ın eşi, Serap Zorlu, Sercan Mısırlı ve Kenan Alayvaz’ın anneleri Mercan Alayvaz, Hakka yürüdü. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören Mercan Alayvaz’ın Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde vefat ettiği bildirildi.

Merhumenin cenazesi bugün ( 15 Ocak 2026 Perşembe günü) saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Karacuma Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi