Türkiye genelinde ihracatta son yıllarda ilk 10 il arasında kendine yer bulan Çorum’un 2025 yılının tamamında ihracatı ise 6 milyar 209 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'de 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısı 31 olarak kaydedilmişti. Geçen yıl ise Bolu ve Giresun da listeye eklenerek 33 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 il de ihracatını artırdı.

Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025 ve geçen yılın tamamına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul geçen ay 5 milyar 688 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. 2025 yılı Aralık ayında İstanbul’un ardından Kocaeli 3 milyar 6 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir, 1 milyar 981 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa, 1 milyar 882 milyon dolarla dördüncü sırada ve Ankara ise 1 milyar 770 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı. Aralık ayında daha sonra ise Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Çorum ve Gaziantep illeri ikinci beşte yer alan iller arasında yer aldı.

İHRACAT ARTIŞINDA ÇORUM 3. İL

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artışı sağlayan il 3 milyar 102 milyon dolarlık artış ile Kocaeli olurken, 1 milyar 978 milyon dolarlık artışla Ankara ikinci, 1 milyar 898 milyon dolarlık artış ile Çorum üçüncü, 1 milyar 734 milyon dolarlık artışla Bursa dördüncü ve 805 milyon dolarlık artış ile İstanbul ise beşinci sırada yer aldı.

ÇORUM BÖLGEDE BİRİNCİ

Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre ihracat paylaşımında 2025 yılı Aralık ayında 936 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 96,83 oranında artıran Çorum, 2024 Aralık ve 2025 Aralık ayına göre 460 milyon dolarlık artış ile de ihracatını en fazla artıran iller arasında yer aldı. Çorum ayrıca TR-83 Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan il olarak 1. sırada yer almaya devam etti.

ARALIK AYINDA 936 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Buna göre Çorum 2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolar, Şubat ayında 431 milyon 586 milyon dolar, Mart ayında 450 milyon dolar, Nisan ayında 351 milyon dolar, Mayıs ayında 565 milyon dolar, Haziran ayında 367 milyon dolar, Temmuz ayında 587 milyon dolar, Ağustos ayında 626 milyon dolar, Eylül ayında 487 milyon dolar, Ekim ayında 484 milyon dolar, Kasım ayında 555 milyon dolar ve Aralık ayında ise 936 milyon dolarlık ihracat yapmış oldu.