Çorum’da 7–14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası kapsamında, sesli betimlemeli film gösterimi düzenlendi. Çorum Belediyesi ile Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Buhara Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Film gösterimine, Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Görme engelliler film izleyebilir mi?” sorusuna birlikte izleyerek cevap aramayı amaçlayan etkinlikte, görme engelli ve gören izleyiciler aynı salonda, aynı anda filmi deneyimledi. Sesli betimleme uygulaması sayesinde görme engelli bireyler, filmin görsel unsurlarını detaylı anlatımlarla takip etme imkânı buldu.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, görme engelli bireylerin yaşamın her alanında yer aldığını vurgulayarak, “Bu etkinlikle görme engelli kardeşlerimiz ile gören bireyleri ortak bir paydada buluşturduk. Desteklerinden dolayı Çorum Belediyesine teşekkür ediyorum.” dedi.