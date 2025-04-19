Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Gençler Basketbol İl Birinciliği sona erdi. Kızlarda 2, erkeklerde 2 olmak üzere toplam 4 takımın mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Kızlarda Başöğretmen Anadolu Lisesi, Çorum Belediyesi Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 57-4 yenerken, erkeklerde ise TED Koleji, Bahçeşehir Koleji’ni 58-31 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından kızlarda Başöğretmen Anadolu Lisesi şampiyon, Çorum Belediyesi Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci olurken, erkeklerde TED Koleji şampiyon, Bahçeşehir Koleji ise ikinci olarak tamamladı.

İki müsabaka sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.