Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Spor İşleri Kurulu’ndan yapılan açıklamada, U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 76 ilden 134 takımın katılımı ile 24-27 Nisan tarihleri arasında 24 grup merkezinde oynanacak. Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor’un Amasya grup merkezinde mücadele edecek.

Yeşil-Siyahlılar 6 takımın yer aldığı Amasya grup merkezinde Samsun, Trabzon, Sivas, Giresun ve Karabük temsilcileri ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

“OYUNCU GRUBUMUZA GÜVENİYORUZ”

Mimar Sinanspor U18 takım antrenörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu, U18 Türkiye Şampiyonası’nda iddialı olduklarını belirtti. Samsun ve Trabzon gibi iyi bir altyapıya sahip illerin takımları ile 1.kademe müsabakalarında karşılaşacak olmalarının kendileri için dezavantaj oluşturduğuna dikkat çeken Bıyıkoğlu, “U18 kategorisinde iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Geçtiğimiz yıllarda da yine bu kategoride önemli işlere imza attık. Bu sezon da oldukça iddialıyız. Oyuncu grubumuza güveniyoruz. Umarım bu sezon U18 kategorisinde Çorum’a önemli bir başarı hediye ederiz” ifadelerini kullandı.