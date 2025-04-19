Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Modern Pentatlon İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu ve Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen müsabakalara 65 öğrenci katılım sağladı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren öğrenciler şu şekilde oluştu;

B minik kızlar: 1. Betül Özdek (Albayrak İlkokulu), 2.Asya Esma Çeken (Ubeydigazi İlkokulu), 3.Berra Üngan (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu), 4.Zümra Doğan (Kocatepe İlkokulu).

B minik erkekler: 1.Ömer Üngal (Fatih Sultan Mehmet).

A minik kızlar: 1.Sevim Yüzgeç (Atatürk İlkokulu), 2.Cansu Seyis (Bahçelievler İlkokulu), 3.Asya Nur Kılıç (Bahçeşehir Koleji), 4.Beren Büyükcindil (Bahçelievler İlkokulu)

A minik erkekler: 1.Mert Burak Ercan (Ada Koleji), 2.Rüzgar Arif Bahçacı (Bahçelievler İlkokulu), 3.Miraç Demiral (İstiklal İlkokulu), 4.Miraç Çınar Demiral (Doğa Koleji).

Küçük kızlar: 1.Şebnem Burçe Çıldır (Salim Akaydın Ortaokulu), 2.Sezin İlkyaz (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 3.Zeynep Kılıç (Mustafa Kemal Ortaokulu).

Küçük erkekler: 1.Doruk Can (TED Koleji), 2.Kıvanç Kuyumcu ( Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu), 3.Çınar Şahan (TED Koleji), 4.Mustafa Egemen Çeken (Mustafa Kemal Ortaokulu).

Yıldız kızlar: 1.Asya Akoğlu (TED Koleji), 2.Beren Koldaş (TED Koleji), 3.Eylül Kazancı (Salim Akaydın Ortaokulu), 4.Ada Zehra Kılıç (Bahçeşehir Koleji).

Yıldız erkekler: 1.Hakkı Baran Ünlü (TED Koleji), 2.Reşat Ali Aydın (TED Koleji), 3.Ata Bozkurt (TED Koleji), 4.Yusuf Baran Çakıcı ( 23 Nisan Ortaokulu).

B genç kızlar: 1.Damlanur Kurtoğlu (Şehit Abdullah Tayyip Olçok), 2.Asya Karaman (Bahçelievler Anadolu Lisesi), 3.Öykü Ada Erol (TED Koleji), 4.Beren Önal (Bahçelievler Anadolu Lisesi).

B genç erkekler: 1. Tuğrul Erzum (Doğa Koleji).

A genç kızlar: 1.Nevaine Örten, Hilal Dişibüyük.

A genç erkekler: 1.Özdemir Kağan (TED Koleji).

Müsabakalar sonunda dereceye giren öğrenciler madalya ile ödüllendirilirken, 3-4 Mayıs tarihleri arasında Ordu’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda da Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.