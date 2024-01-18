Çorum'da Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 - 17 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 652 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 8 aranan şahsın yakalandığı uygulamalarda, 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 24 adet silah ve 67 adet fişek, 3 adet şarjör, 170 adet sentetik ecza maddesi ile 2 gram esrar, 73 gram metamfetamin maddesi ve 1,33 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

465 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 2 araç sahibine 25 bin 954 idari para cezası uygulanırken, 42 adet umuma açık mekân ile 24 kahvehane/kıraathane, 6 kafe ve 15 çay ocağı kontrol edildi.