Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafına ulaşıldı.

1 ay 11 gündür cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu ailesiyle açık görüşte bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu geldi.

Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da yer aldı.

İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu’nun da açık görüşte ziyarete geldiği görüldü.

Kaynak: T24