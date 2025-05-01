1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın öncelikle çalışma hayatına olumlu katkılar sunması temennisiyle tüm işçilerin ve halkımızın bayramını kutlayan Taşkın, emeğin ve kardeşliğin bayramı olan 1 Mayıs’ın dayanışma içinde kutlanmasının önemine dikkat çekti.

Necip Taşkın yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Bu bayramın özünde sevgi, barış, kardeşlik ve dayanışma yatar. Bu nedenle bu bayramın ruhuna uygun bir kutlama olmasını diliyorum. İşçi sendikalarının ve işçilerin de bu süreçte kendilerini, ailelerini, işçilerimizi ve halkımızı düşünerek yapıcı bir şekilde kutlayacaklarından şüphe etmiyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramının neşe içinde, el ele birlik ve dayanışma halinde kutlanmasını, barışı ve huzuru bozucu eylemlerden kaçınılması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Emek ve dayanışma bayramında birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları içinde huzurlu, iş barışının sağlandığı, iş güvenliğinin hâkim olduğu bir iş dünyası temenni ediyoruz.

Emek ve Dayanışma Bayramında, çalışanların iş ve işyeriyle ilgili sıkıntılarının dile getirilerek çözüm önerilerinin yer alacağını, ilgili kurumlarında bu sorunları ve çözüm önerilerini hoşgörü çerçevesinde değerlendireceklerini umuyorum. Bu çerçevede çalışanların insan gibi yaşayacakları ücret politikasından yanayız. Emeğiyle çalışanların saygınlığından yanayız. İşten çıkarılma korkusu olmadan huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışmalarından yanayız. Çalışanlarımıza sahip çıkmalıyız. Onların sorunlarını görmeliyiz. Çalışma barışının sağlanması zorunludur. İş hayatında her türlü baskı ve mobbinge karşıyız. Bununla ilgili ciddi önlemler alınmalıdır. Özellikle sağlık çalışanlarının şiddete karşı korumasız olmaları, her gün yeni bir şiddet vakasıyla karşılaşmamız düşündürücüdür. Şiddete karşı sıkı önlemler alınmadığı, sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmadığı müddetçe sektör çalışanlarından verim alınması mümkün değildir. Sağlıkta Şiddet Yasasının sağlık teşkilatlarında şiddeti önleyemediği görülmektedir. Bu konu da daha ciddi düzenlemeler yapılmalıdır.

İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda barışa, huzura, birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesileyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutluyor, iş dünyasına, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Editör: NURDAN AKBAŞ