DEVA Partisi Bölge Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Zehra Sucu Benli, Ali Babacan’ın Çorum programını duyurarak, tüm teşkilat mensupları ve vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet etti. Zehra Sucu Benli yaptığı açıklamada; “Genel merkezden de yoğun katılımın gerçekleşeceği ziyarette tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten büyük onur duyarız.” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Özateş de ziyaretin önemine dikkat çekerek, “Çorum için çok değerli bir gün olacak. Sayın Genel Başkanımızı en güzel şekilde karşılamak için tüm halkımızı ve teşkilat mensuplarımızı 2 Mayıs’ta birlikte olmaya davet ediyorum.” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2 Mayıs 2025 Cuma günü saat 10.30’da Çorum’a gelecek. Babacan saat 11.00’de ÇESOB’ta düzenlenecek toplantıya katıldıktan sonra saat 12.00’de basın toplantısı düzenleyecek.

Ali Babacan ve DEVA Partisi yöneticileri Cuma namazının ardından ise arastada esnaf ziyaretleri yapacak.

Editör: HABER MERKEZİ