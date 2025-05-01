“Kardeş Payı” dizisinde canlandırdığı Sezai karakteri, “İşler Güçler”de ki Münir Bey ve “Düğün Dernek” filmindeki sünnetçi rolüyle tanınan Ayhan Taş, mizah dolu performansıyla Çorumlulara eğlenceli bir gece yaşatacak.

Tek kişilik gösteri Ayhan Taş'ın günlük yaşamdan ve oyunculuk kariyerinden esinlenerek oluşturduğu komik anekdotlar ve esprilerle dolu olacak. Oyunun biletleri www.bubilet.com.tr veya biletinial.com adreslerinden alınabilecek.

Öte yandan bu akşam sahnelenecek oyun öncesi ilimize gelen ünlü komedyen büyük ilgi gördü. Çorumluları bu akşamki gösterisine davet eden Ayhan Taş, Dünyanın Merkezi Çorum’da olduğunu da sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla duyurmayı ihmal etmedi.

Çorum’da Saat Kulesi başta olmak üzere bir çok ziyarette bulunan ünlü komedyen Taş ayrıca Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar tarafından hazırlanarak sunulan “Beyaz Mikrofon” programına canlı yayın konuğu oldu. Çorum Devlet Tiyatro Salonu Tuncer Cücenoğlu sahnesinde tek kişilik oyunu hakkında gelen soruları yanıtlayan sanatçı Ayhan Taş’a programda HMK Prodüksiyon sahibi Yapımcı - Organizatör Murat Kuşçu da eşlik etti.

Yayın sonrası genç radyocu Umut Çınar hazırlayıp sunduğu “Umut Gençlik Kulübü” programı için de röportaj yaptı.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ayhan Taş ayrıca Karaca Tandır Kebap’ta ağırlandı.

Editör: HABER MERKEZİ