Çorum'un Alaca ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen voleybol maçı, renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Alaca Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında düzenlenen voleybol maçı, hem protokol üyelerini hem de vatandaşları bir araya getirdi. Belediye Başkanı Şerif Arslan, dostluk maçında sahada ter döktü. Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Uğur Tunçel ve çok sayıda daire amiri de tribünlerden maçı izledi. Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.