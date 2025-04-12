Çorum 'daki yeni spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Vali Ali Çalgan, düzenlenen töreninde yaptığı konuşmada, sporculara başarı dileklerini iletti.

Çorum 'un Türk güreş sporuna çok büyük isimler kazandırdığını belirten Çalgan, " Çorum 'da büyük güreş organizasyonları yapılıyor. İnşallah bundan sonra da ilimizde büyük organizasyonlar gerçekleştireceğiz." dedi.

Şampiyonanın başarıyla tamamlanmasını temenni eden Çalgan, "Buradan çok mücadele edenin, en çok gayret gösterenin, en ahlaklısının, en centilmeninin kazanacağı ve nihayet Türk sporunun kazanacağı bir organizasyon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, bütün spor dallarının önemli olduğunu vurguladı.

Çorum 'un sanayi, tarım ve kültür şehri olduğunu, aynı zamanda bir spor şehri olması için yatırımlar yaptıklarına dikkati çeken Aşgın, "6 yılda yaptığımız yatırımlarla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla, federasyonlarımızın destekleriyle, spor kulüplerimizin, sivil toplum örgütlerimizin katkılarıyla şu an şehrimiz ne kadar sanayi, kültür, tarım şehriyse o kadar spor şehri de oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat da Çorum 'un güreş branşına sağladığı katkılardan ötürü yerel yöneticilere teşekkür etti.

Şampiyonanın 6 gün süreceğini bildiren Yağbat, sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından şampiyona 55-63-72-82 ve 97 kilolardaki güreşçiler, Türkiye şampiyonu olmak için mücadele etti.