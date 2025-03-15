Sosyal medya hesabından “Değerli kamuoyunun bilgisine” başlığı ile bir açıklamada bulunan İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, Çorumluların takip ettiği konularla ilgili düşüncelerini paylaştığını söyledi.

Özellikle Belediye Başkanı Aşgın ve Milletvekili Tahtasız’a seslendiğini belirten Erkan Yıldız açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Sayın Halil İbrahim Aşgın da Sayın Tahtasız da iyi dinlesin ortam boş kaldı diye bu memleket sahipsiz sanmayın. Sayın Aşgın Tahtasız hakkında 'Sosyal tesiste siyaset yaptırmam' diye açıklama yapıyor. Sen kimsin de siyaset yaptırmıyorsun. Belediye bütçesinden yapılmış bir yer tapulu malın mı? Orada oturan insanlar adına yorum yapıyorsun.

Emekli yurttaşlarımız akşam olduğu zaman evine bir lokma ekmek götürmekten muzdarip. Emekli halk 14 bin lira ile ayı tamamlamak için uğraşıyor. Tabi ki vekiller bunların dertlerini dinleyecek, çözüm arayacak. Tuzun kuru sen ve vekillerin halkın derdini dinlemeye yüzünüz yok. Camide siyaset yapanlar sosyal tesislerde siyaset olmaz diyor.

Kendinize gelin ve vatandaşların dertleriyle dertlenen insanlar olun. Sussam bu konuda Çorum halkına ihanet etmiş olurum."

Editör: NURDAN AKBAŞ

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN TAHTASIZ'LA POLEMİĞE GİRİYORSUN"Hem Aşgın'ın hem Tahtasız'ın sosyal medyada şov yapmayı sevdiğini savunan Yıldız, şöyle devam etti: "Sosyal medyada ikinizde şov yapmayı seven insanlarsınız. Biriniz devletin gücüyle diğeriniz ise vekilliğin gücüyle. Günlerdir aşağı yukarı 2000 haneli bunu ikiyle çarpsak 4000 eder yurttaşlarımızın yaşadığı evler hakkında ver yansın ediyoruz. Burada, baş suçlu sensin Sayın başkan bu evlere sen ruhsat verdin şimdi ne olacak o evlerinde korkuyla tedirgin yaşayan insanlar onun cevabını ver gündemi konuyu değiştirmek için Sayın Tahtasız ile polemiğe giriyorsun.Biz, bunun farkında, değil miyiz sanıyorsun? Bırak Sayın Tahtasız kendi hâlinde oyun oynasın.Çorum halkı bilinçli bir yapıya sâhip yeter artık biraz da Çorumlu olmaya çalışın. Halkın yanında olun emekli evine alışveriş yapıyor mu onu araştırın.Biz, İyi Partiliyiz sayımız aldığımız oy ile değil vatandaşın yanında olduğumuz ile belli olur.Çorum'da memuruna emeklisine garibine siyasi şov uğruna kim parmak sallarsa karşısında iyi parti teşkilatlarını bulacaktır. Bundan herkes emin olsun.”