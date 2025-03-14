Tahtasız, Belediye Emekliler Lokali'ni ziyaret etti. Emeklilerle bir sohbet eden Tahtasız, onlara maaş ve ikramiyelerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Tahtasız, emeklilerden ‘Bir dokunduk bin ah işittik’ sözleriyle hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren bir paylaşımda bulununca, cevap gecikmedi.

Tahtasız’ın emekliler lokali ziyaretine ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili düzenleme dün Meclis’ten geçti.

Biz de Çorum Emekliler Lokali’ne giderek ‘Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinden memnun musunuz?’ diye emeklimize soralım istedik.

Bir dokunduk, bin ah işittik.

2018 yılında ilk kez 1000 TL olarak verilen emekli bayram ikramiyesi ile emeklimiz kurban hissesine girebiliyor veya küçükbaş hayvanı tek başına alıp kesebiliyordu.

Bugün gelinen noktada 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan bayram ikramiye ile ancak 5 kilo et alınabiliyor.

2018’de verilen 1000 liralık bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62’sine denk geliyordu. Aynı oran korunmuş olsaydı emeklimizin bayram ikramiyesi bugün 13.950 TL olmalıydı.

Günlük 35 milyon harcanan ve her gün 6 ton çöp çıkarılan Saray, emeklimizi duymadı duymuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Emekli bayram ikramiyesini yükseltecek misiniz?’ sorusunu beni dolduruşa getirmeyin diye geçiştiriyor.

Cumhurbaşkanı aman dolduruluşa gelmesin, emekli maaşlarına ve ikramiyesine zam yapmasın!

Emeklimiz onu ilk seçimde dolmuşa bindirecek ve dönmemek üzere gönderecek!”

AŞGIN'DAN JET HIZIYLA CEVAP

Tahtasız’ın açıklamasına jet hızıyla cevap Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın’dan geldi. Aşgın, yaptığı açıklamada isim vermeden 'sayın vekil' diye hitap ettiği Tahtasız’ı daha önce aynı konuda uyardığını belirterek, cevabında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın vekil,

Orası ‘Emekliler Lokali’ değil, ‘Çorum Belediyesi Emekliler Lokali Sosyal Tesisleri’. Hal hatır sormaya, çay kahve içmeye geleceksen buyur gel. Ancak belediyenin sosyal tesisinde gelip parti siyaseti yapamazsın. Yaptığın iş çok yakışıksız. Daha öncede yaptın. Telefonla uyardım. Siyaset yapmanın da bir zamanı bir de yeri vardır. Buradan tekrar uyarıyorum. Belediyenin sosyal tesisi siyaset yapman için doğru bir yer değildir. Emeklilerimizin başımızın tacı olduğunu içinde bulunduğun sosyal tesisimizin kalitesinden de anlarsın.”

Editör: HABER MERKEZİ