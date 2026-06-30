Toplantıya Samsun Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün de katıldı. Program öncesinde Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu ve beraberindeki heyet, Çorum’un tarihi ve manevi değerlerini ziyaret etti.

Heyet, Tarihi Ayakkabıcılar Arastası, Saat Kulesi Meydanı, Milli Görüş belediyeciliğinin önemli isimlerinden merhum Çorum Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy’un kabri ve Kerebi Gazi Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

Ziyaretlerin ardından düzenlenen İl Divan Toplantısı’nda teşkilat çalışmaları ele alındı. Toplantıda, partiye yeni katılan vatandaşlara rozetleri takdim edildi.

Yeni katılımlarla birlikte birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda, Yeniden Refah Partisi’nin milletle iç içe büyüyen teşkilat yapısına vurgu yapıldı.

Program, karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR