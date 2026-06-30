Yaklaşık 3 yıldır İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla’nın kıymetli eşi Zeynep Aşıla, görevini Naile Demir’e devretti.

Gerçekleşen devir teslim programında, bugüne kadar yaptığı özverili çalışmalar ve teşkilata sunduğu katkılardan dolayı Zeynep Aşıla’ya teşekkür edilirken, görevi devralan Naile Demir’e de yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Ayrıca Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı’nın kadın teşkilatlarının gayreti ve çalışmalarıyla milletle olan gönül bağını güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

Muhabir: SELDA FINDIK