CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu iddiaları siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre, yeni oluşum kapsamında aralarında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın da bulunduğu 91 milletvekili partilerinden istifa etti.

Kulislerden edinilen bilgilere göre, yeni partinin kuruluş çalışmalarında aktif rol üstlenecek isimlerden biri olan Mehmet Tahtasız'ın hem Kurucular Kurulu'nda hem de Parti Meclisi'nde görev alacağı öğrenildi.