Ankara’nın Keçiören ilçesinde Çorumlu vatandaşların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, her akşam kurduğu iftar sofralarında yüzlerce kişiyi misafir ediyor. Son olarak Ankara’da yaşayan Çorumlular, Keçiören Belediyesinin Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenledeği iftarda bir araya geldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yaptığı konuşmada, "Kıymetli Çorumlu hemşehrilerim, sizlerle güzel bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Biz herkesin belediye başkanıyız. Bayrağımızla, Atatürk’ümüzle ve Cumhuriyetimizle sorunu olmayan herkese kapımız sonuna kadar açık. Vatan sevdalılarıyla birlikte Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkes demeden herkesi kucaklıyoruz. Dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı bu mübarek günlerde Çorumlu hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyor, hep birlikte nice Ramazanlara erişmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır ise, "Ramazan sofraları, birlik, beraberlik ve bereketi buluşturan en güzel ortamlardır. Bu Ramazan sofraları, kaybolmaya yüz tutmuş değerleri bizlere hatırlatan, gönüllerimizi birbirine kaynaştıran, bizleri buluşturan ve kardeşliği ön plana çıkartan yerlerdir. Bu sofrada bizleri bir araya getirerek Çorumlulara Ankara'da bereketli bir Ramazan akşamı yaşatan Mesut Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İftar programına Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Ardıç, Keçiören Çorumlular Federasyonu Başkanı Okay Erözgün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, 25, 26 ve 27. dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çorum dernek, vakıf, federasyon yöneticileri ve Ankara'da yaşayan Çorumlu vatandaşlar katıldı.

Editör: İHA AJANS