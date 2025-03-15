Çorum'da gıda ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınabildi. Yanan fabrikadaki hasar oldukça büyük boyutlarda.

Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bulunan Aksular firmasına ait gıda ürünleri üreten fabrikada meydana gelen yangının ardından firma yetkililerine geçmiş olsun ziyareti düzenleyen CHP İl Başkanı Solmaz, yaraların sarılması, mağduriyetin giderilmesi noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini bildirdi.

Firma yetkililerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangın yerinde incelemeler yapan CHP İl Başkanı Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Allah beterinden korusun. Her zaman ve her koşulda yanınızdayız” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ