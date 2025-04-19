Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 26.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Kırıkkale FK’yı konuk edecek. Kırmızı-Siyahlılar bu maçı kazanması halinde bitime bir hafta kala Play-Off’a kalmayı garantileyecek. Bugün Devane Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 15.00’de başlarken, mücadeleyi Çorum bölgesi hakemlerinden Serhat Doğan yönetecek.

U17’LER KARAMAN ÖNÜNDE

Lig’de hiçbir iddiası kalmayan Ahlatcı Çorum FK U17 takımı ise bugün 20.hafta maçında Çorum’da Karaman FK’yı konuk edecek. Devane Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.