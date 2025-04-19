Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde inişli-çıkışlı bir performans gösteren Çorum Belediyespor, yarın sahasında oynanacak maçı kazanarak son haftaya moralli girmek istiyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi E grubu 9.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Türk Telekom’u konuk edecek. Lig’de 8 haftalık periyotta 3 galibiyet, 5 yenilgi alan Çorum’un 12 dev adamı yarınki maçı kazanarak son hafta maçları öncesi moral depolamak istiyor. Bu karşılaşma yarın saat 14.00’de Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Editör: RIFAT KARA