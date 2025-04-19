Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Puta Bölge Birinciliği 12-13 Nisan tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. 480 sporcunun katılımı minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride yapılan müsabakalara Çorum Okçuluk Spor Kulübü damga vurdu.

Çorum Okçuluk Spor Kulübü’nden Elif Nida Mert 8-9 yaş kategorisinde birinci, İber Kutay Kaya 8-9 yaş kategorisinde birinci, M.Ertuğrul Dinçarslan yine aynı kategoride üçüncü oldu. 10-11 yaş kategorisinde Serra Kahrıman beşinci, Hakan Mirza Teryakioğlu birinci olurken, 12-13 yaş kategorisinde Mehmet Ömür Ağzıkara ikinci olarak tamamladı. Yıldız kızlarda Amine Berra Devali üçüncü olurken, Amine Berra Develi, Doğa İdeci ve Işılay Beril K.aya’dan oluşan Yıldız kız takımı ise takımlar sıralamasında birincilik kürsüsüne çıktı.