Ahlatcı Çorum FK, bugün 12.hafta maçında konuk edeceği Pendikspor’la resmi maçlarda üçüncü kez karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul temsilcisiyle bugüne kadar oynadığı iki lig maçına da kaybetti.

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor’la sadece 2019-2020 Sezonunda rakip oldu. İki takım ilk olarak 5.haftada, Çorum’da karşı karşıya geldi. 29 Eylül 2019’da, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçı 2-0’lık skorla Pendikspor kazandı.

Ligin 22.haftasında İstanbul’da oynanan ikinci yarı maçında da 3 puanı 3-2’lik skorla Pendikspor aldı.

Ahlatcı Çorum FK ile Pendikspor 1 kez de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 20 Temmuz 2023’te, Bolu’da oynanan özel maç başladığı gibi 0-0 bitti.