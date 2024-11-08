Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından gerçekleşecek olan “Atatürk’ü Anma Koşusu” saat 10.00’da İtfaiye Parkı Koşu Pisti’nde gerçekleşecek. Özel, minik, küçük, yıldız, genç, büyük ve veteran (kız-erkek) olmak üzere 7 kategoride gerçekleşecek olan yarışlarda dereceye giren ilk 4’e giren sporculara madalya takdim edilecek.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül, yarın yapılacak Atatürk’ü Anma Koşusu’nda, özel sporcuların 300, miniklerin 400, küçüklerin 600, yıldızların 800, gençlerin 1500, büyüklerin veteranların ise 2000 metre koşacağını duyurdu.