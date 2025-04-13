Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, beraberinde tesislerden sorumlu yönetici Hikmet Burhan Kaya ve kulüp müdürü Özgür Yıldırım’la birlikte İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret etti. Yalçın, Türk Polis Teşkilatı’nın 180.kuruluş yıldönümü kutlaması için ziyaret ettikleri Pehlivan’a çiçek verdi.

Ziyaretle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.