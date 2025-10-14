Arca Çorum FK’nın orta saha oyuncusu Pedrinho, takımın ligdeki performansına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken deneyimli futbolcu, “Maç maç bakmalıyız. Her geçen hafta daha da iyi olacağız” dedi.

Geçtiğimiz sezondan Gençlerbirliği örneğini hatırlatan Pedrinho, “Onlar da sezona istedikleri gibi başlayamamıştı ama sabırlı bir şekilde yükselişe geçtiler. Bizim de aynı şekilde istikrarlı bir grafik çizmemiz gerekiyor. Bu yüzden sabırlı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Pedrinho, “Taraftarımıza güvenmelerini söylüyorum. Hep birlikte bu süreci aşacağız. Onların desteği bizim için çok önemli” dedi.