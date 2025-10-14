Arca Çorum FK Takım Kaptanı Yusuf Erdoğan’dan şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakiplerinin kendileri olduğunu belirtti.

Arca Çorum FK takım kaptanı Yusuf Erdoğan, sezonun ilk haftalarındaki performanslarını değerlendirdi. Takım olarak güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, İstanbul deplasmanında alınan sonucu ise kendilerine yakıştıramadıklarını ifade etti.

Sezona çok iyi bir giriş yaptıklarını söyleyen Yusuf Erdoğan, “4 maçta galibiyetle başladık. Bu hem takımın özgüvenini artırdı hem de hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım oldu. Ancak İstanbul maçı bize yakışmadı. O karşılaşmadan çıkaracağımız dersler var. Bu tür maçlar bize gelişmemiz gereken noktaları net bir şekilde gösteriyor.” dedi.

Çorum’un futbola olan ilgisine de değinen tecrübeli futbolcu, “Çorum tam anlamıyla bir futbol şehri. Futbolu iyi bilen, oyunu okuyan bir seyirciyle oynamak gerçekten çok keyifli. Taraftarımızın desteği bize ekstra bir motivasyon sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Takımın fiziksel performansına güvenen kaptan Erdoğan, “Fiziksel anlamda her takımdan daha fazla koşan bir takımız. Bu özelliğimizi sahaya her maç yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki maçların içinde zaman zaman dalgalanmalar olabiliyor ama önemli olan bu anları minimuma indirmek.” şeklinde konuştu.