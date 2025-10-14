Teknik Direktör Çağdaş Çavuş nezaretinde Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleşen antrenmanda sakat oyunculardan Geraldo ve kaleci Hasan Hüseyin Akınay takımdan ayrı çalışırken, diğer futbolcular hazır bulundu. Antrenman öncesi Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, oyuncularla saha içerisinde bir toplantı yaptı. Çavuş, oyuncularına Hatayspor maçının önemini ve antrenmanda oyuncularından yapmasını istediklerini anlattı.

Çavuş’un konuşmasının ardından ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada 4 kaleli taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar kanat organizasyonları ve şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar yarın yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.