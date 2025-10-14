Arca Çorum FK’da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, bugünkü antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına takımın şuan ki durumundan oldukça memnun olduğunu ifade ederek başlayan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, takımın günden güne pozitife giden bir oyunu olduğunun da altını çizdi. Zaman zaman oyunun içerisinde değişiklikler olduğunu da ifade eden genç teknik adam, “Geliştirmemiz gereken durumlar ve oyunun içerisinde sabitleyeceğimiz durumlar var. Bunları da zamanla aşacağımızı düşünüyorum. Çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahibim. Milli ara bizim için çok değerli oldu. Bu arada güzel bir antrenman programı geçirdik. Hatayspor maçı ile birlikte de kaliteli ayaklarımız ile güzel oyunumuzu daha da güzelleştirmek istiyoruz” dedi.

Açıklamasının devamında Hatayspor maçı ile ilgili de konuşan Çavuş, “Pazartesi gününden itibaren Hatayspor maçının hazırlıklarına başladık. Deplasmanda oynayacağımız bir maç. 3 puana talip olduğumuz bir karşılaşma. Teknik heyet olarak biz ve oyuncularımızda bunun farkındayız. Biz iyi bir şekilde hazırlanıp 3 puanla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL GÜCÜMÜZÜ ARTTIRMALIYIZ

Çorum FK’nın ikinci yarılarda oyundan düştüğü ile ilgili gelen soruya cevap veren Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, “Bu durumu 2 şekilde izah edebiliriz. Benim geldiğim günden itibaren 3 maça çıktı. Bu maçlarda fiziksel olarak düşmemizin sebebi birazda rakiplerin bize gösterdiği durumdan kaynaklı. Fizik gücümüzü rakibe göre değil, kendimize göre ayarlamamız lazım. Fizik gücümüzü arttırıp iyi oyunumuzu daha uzun dakikalara yaymalıyız. Bunun için de sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

Bir de, ilk yarı skoru alınca ikinci yarıda skoru tutma etkisi de var. Dediğim gibi istekli ve arzulu oyunumuzu daha uzun dakikalara yaymak zorundayız. Bu yönde de ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Hatayspor maçı ile birlikte de bunu gözlemleyeceksiniz” dedi.

GERALDO DÖNDÜ

H.HÜSEYİN VE ATAKAN

İSE 1 HAFTA SONRA

Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş sakat oyuncular hakkında da açıklamalarda bulundu. Geraldo’nun Pazartesi gününden itibaren takımla bir bölüm antrenmanlara başladığını belirten Çavuş, bir bölümü ise takımdan ayrı atletik performans gözetiminde gerçekleştirdiğini söyledi. Genç teknik adam, Geraldo’nun Cuma gününden itibaren takımlar birlikte yüzde yüz şekilde antrenmanlarda yer alacağının da müjdesini verdi.

Atakan Cangöz ve kaleci Hasan Hüseyin Akınay’ın da durumları hakkında bilgilendirme yapan Çavuş, “ Atakan’ın hafif dizinde ağrı var. Sağlık ekibimiz bu yönde çalışıyor. En son aldığım rapora göre Atakan Cangöz’ün 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağını söyleyebilirim. Kalecimiz Hasan Hüseyin Akınay’ın ise kırığı iyiye gidiyor. Şuan takımdan ayrı çalışıyor. Hasan’ın da yaklaşık 1 hafta sonra takımla birlikte çalışmalarda yer alacağını umut ediyorum” dedi.