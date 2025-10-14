Arca Çorum FK'da Oğuzhan Yalçın'ın ardından ilk olarak Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu, daha sonra CEO Mustafa Çiçekay ile devam eden ayrılık furyası Çorumlu yardımcı antrenör Hüseyin Eğer ile devam etti. Bugünkü antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Teknik Direktör Çağdağ Çavuş, Hüseyin Eğer ile ilgili gelen soru üzerine, Eğer’in kendi isteği ile takımdan ayrıldığını belirtti. Hüseyin Hoca’nın ayrılık kararına saygı duyduklarını da ifade eden Çavuş, kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ederiz diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: RIFAT KARA