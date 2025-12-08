Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Navek Masa Tenisi Gençler Bölge Şampiyonası 5-7 Aralık tarihleri arasında Kastamonu’da yapıldı. Ülke genelinden 26 takım, 93 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Çorum Belediyesi Spor Kulübü B takımı bütün maçlarını 3-0 kazanarak namağlup şampiyon olmayı başardı. Arenaspor kadın takımı ise üçüncü, erkek takımı ise dördüncü olarak finallere adını yazdırmayı başardı.

Şampiyonanın ikinci günü gerçekleşen ferdi müsabakalarda ise Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden Arda Kekillioğlu ikinci, Berat Özdemir dördüncü, Ali Aşnas Gül ise beşinci olurken, Arenaspor’dan Ahmet Çelik üçüncü, Nazlı Şahan ise dokuzuncu olarak finallerde mücadele etmeye hak kazandılar.